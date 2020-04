Por baja en ingresos, taxistas de Coatzacoalcos prefieren parar sus carros

A consecuencia de la emergencia por coronavirus, los taxistas de Coatzacoalcos no encuentran pasaje desde las 11:00 de la mañana, aseveró el secretario general del Sindicato de Taxistas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Martín Hernández.



Agregó que por ello, sus ingresos han caído hasta en un 70 por ciento, de ahí que prefieran guardar los coches, antes que seguir gastando gasolina.



“Un sinfín de vehículos ya se encuentran estacionados, guardados en los domicilios de los propietarios, de los concesionarios, porque ahora nos está resultando más caro rodar un vehículo de lo que nos está aportando, que nos aporta 100 o 150 pesos. No da para más. Pero si tiene un daño, una avería el vehículo ¿con qué lo compramos, con qué lo pagamos?”, cuestionó.



Explicó que aunque el precio de la gasolina ha disminuido, las refacciones e insumos continúan a la alza por lo que no hay forma de ahorrar y menos ahora que no hay pasaje.



“Lo paradójico de esto es que la gasolina bajó, ya prácticamente la tenemos a 13 pesos pero de qué nos sirve, si no tenemos trabajo y las refacciones y la mano de obra no ha bajado, sigue igual, al mismo costo”, manifestó.