Por bajo nivel del río Jamapa, prevén tandeos en Medellín de Bravo y Veracruz Puerto

El encargado de operación y mantenimiento de las plantas potabilizadoras de El Tejar del Grupo MAS, Alejandro Lagunes Lagunes, señaló que el nivel del río Jamapa ya se está viendo disminuido debido al fuerte estiaje, por lo que advirtió que podrían aplicarse tandeos para cubrir la demanda del servicio en los municipios que se suministra el líquido.



Por tal situación, hizo un exhorto a la población de darle un buen uso al agua, no desperdiciarla, principalmente porque los meses más fuertes del estiaje y calor son abril y mayo y señaló como evidente que se perderá aún más el nivel del afluente.



Reconoció que a pesar de estar en plena temporada de estiaje y en comparación con el año pasado, todavía se sigue produciendo el abastecimiento normal del agua, sin embargo, las autoridades del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) reconocieron que el abasto de agua potable podría complicarse más.



“Este mes de abril ya nos va a impactar. Se van a empezar a hacer tandeos en algunas partes, darles por horas, por días, para poder suministrar el servicio lo mejor que se pueda (…) ahorita es un llamado para que vean en qué condiciones estamos, que ya no tenemos agua en el río y para que (la cuidemos)”, explicó.



En la localidad de El Tejar, el descenso del nivel del río Jamapa, el cual abastece a los municipios de Medellín de Bravo, Boca del Río y Veracruz, ha llegado a tal grado que algunos habitantes han colocado comercios sobre el mismo canal seco.



En 2020, la producción de agua cayó hasta en un 40 por ciento en dichas plantas potabilizadoras y aunque esta ocasión el problema no es tan grave, las autoridades insisten en que es necesario racionar el uso del líquido para prevenir mayores afectaciones.



“Llevo varios años aquí y nunca me había tocado un estiaje así. Esperemos no tener que parar totalmente la planta”, advirtió el ingeniero.