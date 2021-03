Por bajos salarios, empleados duran poco en empresas de Orizaba: CCE

Aunque sí existe oferta de empleos en la zona, la gente no dura mucho tiempo porque considera que el salario es poco y a veces hasta porque no les gusta la labor que hacen o el horario, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Orizaba-Córdoba, Luis Cruz Montesinos.



Indicó que se trata de un fenómeno de inestabilidad laboral que representa gastos para las empresas al momento de que contrata a personal y lo capacita pero termina renunciando.



Explicó que aunque siempre ha habido opciones de empleo en la zona y los empresarios hacen esfuerzos para que el personal que llega permanezca, pues no les conviene la rotación pero muchos de los trabajadores sólo están por poco tiempo.



Mencionó que después de la pandemia, las empresas están haciendo un esfuerzo por sostener fuentes de trabajo e incluso durante la etapa más fuerte, aunque con el mínimo de personal pero estuvo laborando.



Señaló que se busca que ambas partes ganen, que unos tengan un ingreso para llevar a sus casas y otros cuenten con personal, por lo que es importante que los trabajadores hagan consciencia y se informen bien de qué se trata el empleo y sus funciones y una vez contratados estén el mayor tiempo posible en la empresa.