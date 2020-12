Por bloqueo de carretera en Alvarado, algunos no pudieron llegar al hospital

Automovilistas que se dirigían a la ciudad de Veracruz a citas médicas se vieron afectados por el bloqueo de la carretera Costera del Golfo, en Alvarado, por parte de pescadores que demandaban la construccción de escolleras.



Silvia, originaria de Cosamaloapan, se bajó de su vehículo para pedir a los habitantes de Las Barrancas que le permitieran cruzar, sin embargo, no tuvo éxito.



“No nos dejan pasar, llevamos más de una hora, no es posible, hay otras personas también y si vamos a cita que nos dejen pasar, es por salud, por humanidad”, dijo Silva Rodríguez Cuevas.



Las personas se bajaban de los autobuses y a pie se pasaban a los camiones que se regresaban y se intercambiaban para no quedarse varados.



Algunos automovilistas optaron por buscar vías alternas para llegar a sus destinos.



“Salí de Los Tuxtlas a las 8 de la mañana, voy al puerto y no se vale que nos afecten a todos, que se dirijan con las personas que les pueden resolver, nosotros no tenemos nada que ver y nos están afectando”, dijo otro afectado.



Aun con la llegada de elementos de la Guardia Nacional, con las advertencias de que podrían ser detenidos y castigados hasta con 7 años de cárcel, hasta cerca del mediodía los manifestantes seguían exigiendo la presencia de alguna autoridad que se comprometiera a la construcción de sus escolleras.