En su visita por la región, el productor musical que se hiciera famoso a nivel nacional por ser juez del programa La Academia, Arturo López Gavito, aseguró que el país está pasando por el momento más triste de la industria musical a causa de la pandemia de COVID-19.



“El país está pasando por una crisis terrible, una crisis espantosa al no haber espectáculos en vivo, al no vender boletos, al no haber ningún tipo de promoción, estamos pasando por el momento más triste de la industria de la música en México”, dijo.



El también crítico de televisión expuso que para rescatar al sector, no es posible hacer nada más, sólo esperar a que las autoridades de Salud den indicaciones formales de activar las operaciones de estos eventos.



Respecto al realce de las redes sociales en los últimos meses, señaló que se deberían tomar con prudencia, pues actualmente la gente por darse a conocer, es capaz de hacer cualquier desfiguro.



"Lo que pasa es que las redes sociales se han convertido para las personas en un modo de estar. La gente está viva a través de las redes sociales pero muchas veces la redes sociales no se llevan con responsabilidad. Durante la pandemia, las personas tuvieron enorme la necesidad de protagonismo, de manera que empezaron a crecer las redes sociales".



“La gente no está manejando con responsabilidad las redes, en la mayoría de los casos. Tenemos redes efímeras como es el caso de TikTok, donde lamentablemente la gente por darse a conocer, pues es capaz de hacer cualquier desfiguro", dijo.



Sobre si visita a Veracruz, comentó que al visitar Coatepec y Xalapa se encontró con un clima diferente al que esperaba, pues pudo observar la región triste en su economía.



"Fui a Coatepec al museo de la Orquídea pero está cerrado. Me encontré con un clima diferente al que yo me esperaba ver en Xalapa y en Coatepec. Vi la economía un poquito triste".



Al finalizar, dio a conocer que participará nuevamente en el proyecto musical La Academia y continúa con trabajos en la industria con artistas como Aleks Syntek.