Por caída en producción y retraso de cosecha, se encarece café en región de Orizaba

Debido a la escasez de café verde por la caída en su producción y el retraso de la cosecha, el precio del grano se ha encarecido entre 20 y 30 por ciento, indicó Octavio Gracián Malpica, empresario del ramo.



Mencionó que son diferentes razones las que han influido en esta situación, primero porque mucha gente dejó de trabajar, pero también porque el clima ha influido en que se tenga un retraso para la cosecha.



Indicó que, a su vez, esto ha generado premura en el esquema de transformación que se lleva el grano, pues se debe tomar en cuenta que se debe cuidar la calidad del producto que se genera en la zona.



Recordó que la región de Orizaba, Tequila y Zongolica se han hecho fama de ofrecer un café de alta calidad que ha obtenido su propio lugar en el mercado no sólo nacional sino internacional.



Gracián Malpica explicó que esto obliga a mantener buenos procesos de producción para no perder ese sitio que ha alcanzado el aromático de esta zona de las Altas Montañas.



“Está el compromiso de que no se pierda esa confianza en el café de esta zona a pesar del panorama adverso que se está teniendo en este cierre de año”, mencionó.