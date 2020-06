Por carecer de permisos, Ayuntamiento de Xalapa clausura Autocinema 21

Autoridades del área de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa que llevaron a cabo la clausura del recién inaugurado autocinema 21, la noche del sábado, aseguraron que este, no contaba con la documentación para poder operar.



De acuerdo al subdirector de Comercio, Guilebaldo Flores Lomán, dicha empresa no contaba con los permisos de operación y se realizaba la venta de alimentos en una food truck que tampoco tenía autorización de comercialización.



“No contaban en efecto con el permiso, pero más allá de ello que es delicado y que es una situación de riesgo real es que se hacen actividades masivas. Había más de 40 vehículos y aun cuando estaban en el interior, lo cierto es que sí había contacto con muchas personas porque los propios empleados en modo de autocinema, tenían un carrito de comida que tampoco tenía permiso, y acudían a dejarles alimentos a los vehículos y estamos en una situación de alto riesgo (por la pandemia”.



El funcionario municipal, dijo que aunque la idea no es mala representa un ambiente de peligro para los asistentes y más porque Xalapa se encuentra en el semáforo rojo.



“La idea no es mala, la gente está aburrida, está desesperada, pero tampoco se justifica el que se expongan las personas en ese tipo de acciones. Los empresarios están en su derecho de poner quejas o denuncias, pero no exhibieron ningún permiso y no hay, insisto, en el área de comercio una solicitud de esta naturaleza”.



Mencionó que el lugar de la clausura en salón de evento Ameyali cuenta con su licencia, pero aún no está permitido llevar a cabo alguna actividad en estos lugares por la contingencia sanitaria.



“Habían donde le busquen, pues una abierta violación de las disposiciones legales aplicables, tanto para el salón de fiesta como la proyección de cine”, finalizó.