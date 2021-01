Por caso Actopan, los 50 Diputados de Veracruz en riesgo de no poder reelegirse

Los 50 legisladores del Congreso del Estado de Veracruz están en riesgo de no reelegirse ni participar con otra candidatura en el proceso electoral 2020-2021, por desacatar los fallos de los tribunales con respecto al caso Actopan.Desde el 16 de junio del año 2020, la Sala Regional Xalapa emitió el fallo a favor de José Alfredo López Carreto, alcalde suplente del municipio de Actopan, quien solicitó que le tomarán posesión como alcalde, esto, de acuerdo al decreto 554, emitido por el propio Congreso del Estado desde el 4 de marzo del 2020.Y es que luego de que el mismo 4 de marzo se aplicará la revocación de mandato del presidente municipal de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, el alcalde suplente solicitó que se le tomara protesta, no obstante, la Legislatura se negó a hacerlo y desde el 6 de marzo del año anterior, López Carreto inició la cadena impugnativa en materia electoral.Es así que tanto la Sala Regional Xalapa y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), desde esa fecha han emitido 4 resolutivos, donde se solicita al Congreso del Estado que tome posesión al alcalde propietario y en caso de que no se presentara, al alcalde suplente; sin embargo, las resoluciones fueron incumplidas por el Congreso.Por ello, este 28 de enero, los Magistrados del TEV, durante acuerdo plenario, emitieron una resolución sobre el incidente de incumplimiento de sentencia, donde lo declaran fundado en los fallos TEV-JDC-30/2020 y el de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SX-JE53/2020, las cuales tienen que ver con tomar protesta al alcalde propietario y/o suplente de Actopan.En el acuerdo, emitieron el resolutivo donde ordenan al Congreso del Estado que cumpla en un plazo de 10 días hábiles la sentencia que incluye aplicar medidas de protección a Alfredo López Carreto.De igual modo, resolvieron aplicar una amonestación como segunda medida de apremio, la cual tiene como efecto inmediato ingresar a los 50 legisladores al catálogo de sujetos sancionados.Cabe mencionar que quienes ingresan a dicho catálogo son los sujetos que cometen violencia política y corren el riesgo de perder el modo honesto de vivir y ello los hace inelegibles para cualquier cargo de elección popular.Es así que, al ingresar los legisladores a este catálogo, también están en riego de no reelegirse ni participar en otras candidaturas, ya sea de alcaldes o diputados federales.