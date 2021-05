Por caso contra Karime, yunismo torturó a Nemi Dib, constató Derechos Humanos

El exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) determinó que es una víctima del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y de la Fiscalía General del Estado en el periodo de Jorge Winckler Ortiz.



En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, comentó que el organismo emitió la semana pasada la recomendación 23/2021, en donde se deja constancia de las “madrizas” que recibió al ser detenido y acusado falsamente de irregularidades en la Torre Pediátrica del puerto de Veracruz.



“Fui salvajemente torturado, amenazado con matar a mis hijos", dijo.



Detalló que fue presionado por la Fiscalía yunista para firmar una prueba anticipada contra la expresidenta del sistema DIF Estatal, Karime Macías Tubilla.



Al negarse, explicó, el entonces Director de Operaciones de la Policía Estatal le presentó fotos de sus hijos que vivían en Puebla y le dijeron que los matarían.



Por ello, aseveró que esta recomendación es una prueba de su inocencia, torturas y amenazas con su familia, de ahí que optó por hacer pública esta situación.



“Esta recomendación es resultado de un proceso acucioso, agobiante de parte de un conjunto de especialistas en que se reconoce que soy una víctima de abusos graves, de violaciones a mis Derechos Humanos y de Graves Violaciones a mis garantías constitucionales por parte del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares”, dijo.



Nemi Dib aseguró que no sólo es su caso, sino el de los diversos procesos que se han emprendido contra policías estatales por presuntas desapariciones forzadas, "muchos son inocentes";



Sostuvo que es momento de visibilizar lo que ocurre al interior de los penales y sobre todo con la recomendación que tardó tres años en emitirse, pues criticó que la CEDH busca "perfeccionismo" en las recomendaciones para que las autoridades las acepten.



"Pongo en peligro a mi gente pero callarse esto no solamente es injusto", aseveró en la entrevista en la que acusó seriamente el proceder "de los responsables de procurar justicia".



Indicó que "tiene la cara" para presentarse ante la sociedad y hablar de su inocencia, luego que la justicia federal terminara por exonerarlo, al ser "víctima brutal" de la administración panista "con fines de carácter electoral".



Nemi Dib, quien fue acusado de haber permitido que la Torre Pediátrica se construyera con materiales de mala calidad y encarcelado por varios meses, finalmente fue no sólo exonerado, sino que se acreditó que fue torturado para aceptar los cargos de los que fue acusado, en medio de diversas violaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General.