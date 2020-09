Por caso Palo Gacho, que se investigue a Fuerza Civil y a pobladores: Diputado

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, Rubén Ríos Uribe, dijo que no debe haber impunidad en el caso de Palo Gacho , localidad de Emiliano Zapata y consideró que se debe investigar el actuar, tanto de los uniformados como de los pobladores.Cabe recordar que este lunes, pobladores de Palo Gacho, en Emiliano Zapata, bloquearon la circulación de la carretera Xalapa-Coatepec, exigiendo la liberación de una persona detenida por elementos de la Fuerza Civil, luego de que dicha persona, el pasado sábado 12 de septiembre, participó en agresiones a golpes contra agentes de la corporación afuera de un “Modelorama”."Ahí corresponderá a la Fiscalía investigar los hechos, creo que no debe haber impunidad y se debe investigar tanto la acción de los elementos como de los pobladores; que la Fiscalía deslinde responsabilidades".El Diputado aseguró que como legisladores, están a favor de que se fortalezca la legalidad y el estado de Derecho."Creo que nadie debe estar por encima de la ley, el respetar la ley, esa es nuestra postura. Como hombres de leyes en el Congreso del Estado, creemos que la violencia no lleva a nada, que se haga una investigación correcta y que se sancione conforme a derecho".Ríos Uribe mencionó que si los pobladores ven necesario solicitar la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), están en todo su derecho."Están en su derecho los pobladores y que se llegue a la verdad histórica".