Por clases a distancia, tiendas de uniformes escolares no tendrán su “agosto”

Contrario a los años anteriores, los comerciantes que se dedican a la venta de artículos escolares no harán su "agosto", pues el regreso a clases será a distancia, por lo cual no se requiere la compra de uniformes y útiles y para quienes se dedican a este sector la situación se complicó.



Las tiendas lucen vacías, generalmente ya estarían con largas filas de padres de familia que van a comprar las camisas, blusas, faldas y pantalones para actualizar los uniformes, señaló Efraín Ramírez, director de Uniformes "Vicky".



"Nosotros en estas fechas teníamos toda la tienda llena y ahorita está completamente vacía, las clases se van a realizar de forma no presencial, los niños no necesitan uniformes, es una situación muy complicada, no hemos reducido la plantilla y los gastos siguen, renta y luz".



Para los negocios del giro escolar, esta fecha es la que esperan todo el año y vienen de meses difíciles en los que tampoco hubo clases en las escuelas.



Algunos cambiaron de giro de manera temporal, otras se adaptaron a la demanda pero no logran recuperarse.



"Teníamos la esperanza que de manera gradual hubiera un regreso de clases presencial, nos pusimos a hacer cubrebocas, batas que tenían demanda pero eso ya bajó mucho porque el mercado está saturado", dijo.



Efraín Ramírez reconoce que es una situación que aqueja a todo el comercio en general pero en estos momentos, en los que las utilidades llegaban a quienes se dedican a la venta de insumos por artículos escolares, se esfumó.