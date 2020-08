Por clases virtuales, padres gastan menos y papelerías venden poco

Lápices y hojas blancas es lo que se busca en las papelerías ante el inicio del ciclo escolar 2020-2021. En esta ocasión, las ventas han caído debido a que las clases serán en línea.



Para este sector, las ventas se desplomaron alrededor de 60 por ciento en esta temporada que en otros años era de mayor actividad.



"Está baja, son libretas, poquitas listas escolares, nos piden hojas, libretas, lápiz, goma, lo mínimo", dijo Aida Ramos, de la papelería “El Surtidor”, en la ciudad de Veracruz.



Comentan que anteriormente, en estas fechas era un caos para los establecimientos, sin embargo, este año, la lista escolar se redujo considerablemente.



No obstante, para los papás representa un gasto menor, porque no comprarán uniformes y zapatos.



"Nada más nos pidieron lo básico, una libreta, colores, sacapuntas, lápiz, pinturas para trabajar en casa. Nos gastamos más o menos unos mil pero en un regreso normal sería mucho más", dijo Edgar Alfonso, padre de familia.



Pocos son los clientes que llegan a buscar algún producto, no obstante, señalan que se mantienen esperando que cuando se reanuden las clases presenciales se recuperen las ventas.