Por clausura de terminal de combustible, Monterra reclama daños por 667 mdd

Las importadoras de energéticos Monterra Energy y Monterra Energy Holdings emprendieron una pelea legal tras la clausura del Gobierno Federal de su terminal de combustibles en Tuxpan.Lo anterior, luego que el consorcio presentó una solicitud de arbitraje contra el Gobierno de México por un incumplimiento a lo previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).Y es que tras la clausura en Tuxpan, Monterra reclama un daño de 667 millones de dólares, luego que la noche del 13 de septiembre de 2021 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) realizó una inspección extraordinaria junto con elementos de la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), tras la cual se emitió una clausura temporal sin ninguna justificación judicial.“La orden de clausura es arbitraria, ilegal y completamente inconsistente con extenso intercambio previo de comunicaciones entre Servitux, una empresa organizada bajo la ley mexicana de participación mayoritaria de Monterra Energy y la CRE. La empresa presentó toda la evidencia y documentación requeridos durante los últimos dos años. Aunque Servitux ha presentado elementos adicionales desde la fecha de clausura, la CRE simplemente no ha respondido”, alegó Monterra.La empresa materializó su proyecto en 2016, cuando anunció al público que contaba su acceso preferencial, 24/7/365, a un muelle de 200 metros a lo largo del río Pantepec, que baña Tuxpan y la congregación Santiago de la Peña.“Las cláusulas que México ha violado incluyen las relativas al trato acorde con el derecho internacional (nivel mínimo de trato), expropiación, trato nacional y trato de nación más favorecida” señaló Monterra.La empresa hizo un llamado a resolver la disputa antes de llegar a arbitraje porque si las negociaciones no fueran exitosas, Monterra no tendrá alternativa a someter el caso a arbitraje y solicitar reparaciones, incluyendo por daños financieros, así como posiblemente la aplicación de medidas precautorias.