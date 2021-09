Por Comisión de Víctimas, no se escuchará sólo a un colectivo, aclara Cuitláhuac

Luego de las protestas de madres de desaparecidos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que para renovar la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) no se escuchará solamente a un colectivo, pidiendo respetar el proceso para designar al nuevo titular.



Recientemente, activistas cerraron calles de Xalapa para rechazar la terna que el mismo García Jiménez mandó al Congreso acusando “imposición” en los cargos. Ante los reclamos, se determinó suspender por ahora el proceso.



“Si yo hubiera atendido la petición de reunirme con algún grupo previo a la nominación de la terna pues entonces hubieran dicho: ‘¡Ah, nada más escuchó a ese grupo!’. Hubieran pensado que la terna salió de ese grupo nada más”.



“Voy a platicar y voy a escuchar y les voy a dar mis razones de estas postulaciones. Pero además la ultima palabra no la tengo yo, la tiene el Congreso. Tenemos que respetar el proceso; estoy obligado por ley. Omitieron las instancias, las formas de cómo debe llevarse a cabo y tengo que ser cuidadoso”, dijo el mandatario.



Cabe destacar que los colectivos de personas desaparecidas que este miércoles protestaron en la Capital han advertido que sólo aceptarán que la actual titular de la misma Comisión, Lorena Mendoza Sánchez, sea designada como encargada de despacho, pues la Ley no permite su reelección.



Información completa más tarde...