Por competencia, entre negocios de Coatepec se acusan de operar durante pandemia

El director de Comercio de Coatepec, Gabriel Morales, indicó que se han atendido las denuncias en contra de establecimientos que están abriendo de manera clandestina, tal es el caso de los gimnasios, sin embargo, aseguró que no han podido confirmar que así sea.



Y es que dijo que en muchas ocasiones, entre los mismos dueños de estos comercios se señalan de estar operando de esta manera, debido a la competencia que existe entre ellos.



“Entre ellos mismos se están señalando, algo que se está dando mucho en este momento, puede ser por señalar a su competencia, hemos estado pendientes en esa situación”, acotó.



No obstante, aseveró que el problema que sí se está registrando es que grupos de personas están realizando zumba en domicilios particulares, por lo que el área a su cargo sólo puede hacer una invitación a que no lo hagan sin poder aplicar alguna sanción.



“Existen personas que están haciendo zumba, el problema es que no es en establecimientos sino en domicilios particulares y eso nos detiene a cómo actuar, sólo hacemos la visita y una invitación para que no lo hagan”, comentó.



Asimismo, informó que si se detecta que algún negocio esté incumpliendo, se hace un apercibimiento y de manera posterior se hace una suspensión, pues no se aplican sanciones económicas para no afectar más a estos comercios.



“Si se detecta algún establecimiento, la sanción es el apercibimiento y en segundo una suspensión de actividad, lo sellamos para que no se abra, al término o cuando se decida, se quitan lo sellos sin sanciones económicas ni administrativas porque es un golpe más para sus bolsillos”, detalló.