Por "consideraciones políticas", Cuauhtémoc Cárdenas deja el Mexicolectivo

El excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas informó que no participará en Mexicolectivo por “consideraciones de carácter político”, tras ausentarse de la presentación este lunes.En una carta, explicó que observó el desarrollo del documento, pero que en ningún momento ha sido convocante ni ha participado en su formulación.Cabe destacar que se había comentado que el tres veces candidato presidencial estaría presente en el lanzamiento del colectivo, para conocer su diagnóstico sobre el actual momento que vive el país, y cuál es su visión sobre el proyecto de nación y sus sugerencias para construir una alternativa ciudadana para orientar el rumbo de México; sin embargo, no asistió al evento.Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pasó a ser parte de sus adversarios al asumir los planteamientos de la plataforma “Colectivo por México”, que ayer fue presentada, pues aseguró que ante el momento que vive el país “es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más”.