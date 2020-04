Por contingencia, está pendiente aprobación de Política Estatal Anticorrupción

Aunque el Sistema Estatal Anticorrupción estableció la Política Estatal Anticorrupción, no existe fecha para aplicar esta estrategia en el Estado de Veracruz, admitió el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Emilio Cárdenas Escobosa.



“Ya concluyó el documento y habíamos establecido de fecha el 31 de marzo para que se aprobara la Política Estatal Anticorrupción y cobrara vigencia y fuerza”; reveló que el plan rector abarcó consultas con académicos y expertos en el tema anticorrupción



Sin embargo, debido a la suspensión de actividades no esenciales por parte de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, “tuvimos que parar todo” refirió.



Indicó que al momento no existen condiciones para nuevamente sesionar por parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; sumado a los cambios en el pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).



“Son ciertos factores que nos ponen en compás de espera pero el documento (de la Política Anticorrupción) ya está terminado y está avalado por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional”, expuso.



Sin embargo, queda pendiente la aprobación de la Política Estatal Anticorrupción por parte del Comité Coordinador y en donde participan las seis instituciones integrantes y el Comité de Participación Ciudadana.



Previó que su gestión al frente del Sistema concluya el 12 de junio y para esa fecha, anticipó del riesgo de que deje el cargo sin que esta Política Anticorrupción se haya aplicado.