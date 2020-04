Por contingencia, funerarias de Xalapa no permitirán más de 10 deudos en velorios

Funerarias en Xalapa adoptaron diversas medidas para garantizar la Sana Distancia en los servicios fúnebres.



La principal es limitar a sólo 10 dolientes en las salas de velación.



Es el caso de un tanatorio en la calle Moctezuma, en donde el personal redobló su propia protección y experimenta el desabasto de guantes, obligatorios para su labor.



"Se le solicita a la familia que no estén más de 10 personas y que guarden distancia", explicó uno de los empleados, quien dijo que no han podido conseguir trajes y guantes debido a la alta demanda.



Incluso, dijo que los protectores de manos han aumentado de 100 a 500 pesos por caja de 10 pares.



Aunque en Xalapa no existen decesos por Coronavirus, indicó que no descartan que los familiares realicen transmisiones vía FBLive o Periscope de los servicios funerarios, para evitar la afluencia de más de 10 personas.



Además, se aplica lavado de las instalaciones tres veces al día y el suministro de alcohol-gel a los deudos.