Por contingencia, obras no prioritarias se suspenderán temporalmente, en Orizaba

Ante el golpe económico que dejará la epidemia del COVID-19 en los recursos propios del Ayuntamiento de Orizaba, algunos proyectos que se tenían pensados realizar deben ser temporalmente suspendidos, esto hasta que pase la emergencia sanitaria y se conozca bien el impacto que dejó en las finanzas municipales el coronavirus, indicó el regidor Emmanuel Gómez.



"Por ejemplo, el estadio de futbol es una obra que no cuesta poco, sino que va requerir en una primera etapa de una erogación de dinero importante del Ayuntamiento, más que la que se requirió para la construcción de todo el planetario. No quiero decir que no se haga, sino que se tiene que sacrificar por lo menos tras hacer un estudio".



Otro obra que también tendría que esperar es el Tobogán de la Montaña, no así el planetario, pues este ya tiene un avance importante y el dinero para hacerlo estaba ya destinado y apartado desde el año pasado. Además, mencionó que la remodelación del mercado Zaoara debería ser detenida en tanto no se conoce el impacto que deje el COVID-19.



"Creo que las obras que no sean prioritarias tendrían que aplazarse. Y si le preguntas a la mayoría del Cabildo qué prefiere, dirán que mantener el buen funcionamiento que la ciudad ya tiene".



Comentó que él prefiere por ahora, tras los efectos económicos que comienza a dejar la contingencia, que se pospongan algunos proyectos que tiene la ciudad. "Siento que los mismos ciudadanos avalarían eso, porque de qué sirve seguir haciendo proyectos si al final de cuentas no podrás mantener ni lo nuevo que hagas ni lo que ya existe".



Aunque apuntó que eso se tendrá que estudiar y definir bien tras el paso de la epidemia, pues hasta ese entonces se conocerá cuánto dejó de ingresar a las arcas municipales.



Insistió en que no se trata de suspender las obras, sino que se tienen que sacrificar por un tiempo. "Este gobierno tiene que priorizar y entre eso está el mantenimiento".