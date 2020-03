Por contingencia, ORFIS aplaza fecha de entrega de Cuenta Pública 2019

Con motivo de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y para evitar poner en riesgo la salud de los servidores públicos, Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), suspendió las actividades laborales desde ayer viernes y hasta el próximo 17 de abril.



Asimismo, se aplaza para el 30 de abril la fecha límite de presentación del Programa General de Inversión para el Ejercicio 2020 y la presentación que deben hacer los Ayuntamientos y entidades paramunicipales del Primer Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros se podrá realizar de manera conjunta con el Segundo Reporte Trimestral, a más tardar, el 25 de julio.



La medida se tomó por la autorización del Congreso del Estado para que por única ocasión los entes fiscalizables, debido a la emergencia sanitaria nacional derivada de la propagación del coronavirus, presenten sus Cuentas Públicas 2019 a más tardar el día 15 de junio y no el 30 de abril.



Los diputados también concedieron al ORFIS una prórroga para la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019, mismos que deberán remitirse al Congreso, para su estudio y dictamen, a más tardar el día 15 de noviembre y no el 1° de octubre.



En el acuerdo emitido por González Cobos, se señala que con independencia del periodo de suspensión decretado, el ORFIS se reserva la posibilidad de reducir o ampliar el mismo, conforme a las indicaciones emitidas por las autoridades en materia sanitaria competentes.



Durante el periodo de suspensión de labores, cualquier requerimiento o solicitud que conlleve un término de cumplimiento, que se le haya hecho a los Entes Fiscalizables relacionado con la fiscalización, revisión, inspecciones físicas, capacitación, investigación y substanciación a través de cualquiera de las Unidades Administrativas del ente fiscalizador y cuyo cumplimiento sea dentro del periodo de suspensión de labores, cesará sus efectos y se reanudarán al primer día hábil en que se retorne a las actividades normales.



Mientras tanto, Emmanuel Vázquez Jiménez, titular del Órgano Interno de Control en el ORFIS, también emitió el acuerdo de suspensión de labores y de todos los plazos y términos procesales y procedimentales de actuación de ese organismo a partir de ayer viernes y hasta el 17 de abril.



Durante ese periodo no correrá cómputo de plazos ni términos en las materias de auditoría, evaluación, entrega-recepción, quejas y denuncias, investigación y substanciación de responsabilidades administrativas y situación patrimonial y de todo tipo de actividad administrativa de actuación con el ORFIS.



Aunque el Órgano Interno de Control del ORFIS, en los asuntos de su competencia, actuará de conformidad a los términos de los Acuerdos o Resoluciones que emitan al respecto los Poderes Estatales, Órganos Jurisdiccionales, Judiciales, Administrativos y Autónomos, así como de Procuración de Justicia del Estado.