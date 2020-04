Por contingencia, ya sin censos, despiden a personal de INEGI

Verificadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de Coatepec denunciaron que con engaños los obligaron a firmar su renuncia, debido a que se han suspendido las labores del Censo 2020 por la contingencia sanitaria por el COVID-19.



Y es que dijeron que con esta decisión, se verán afectadas 60 personas que se quedarán sin ingresos, por ello se manifestaron afuera de las instalaciones del INEGI en Coatepec.



Exigen a las autoridades del Instituto que se respete la fecha del contrato inicial que concluía el 17 de abril y se haga el pago completo por sus servicios.



Señalaron que estaban percibiendo un pago de 7 mil 650 pesos mensuales, mismos que ya no recibirán completo porque prácticamente fueron despedidos.



Detallaron que a algunos los hicieron firmar unos formatos con su renuncia incluida y bajo la amenaza de que si no lo hacen tendrán cerradas las puertas del Gobierno Federal para posteriores empleos.



Al respecto, Irving Morales, uno de los afectados, señaló que en su caso lo hicieron firmar unos formatos pero que ahí venía la baja, por ello exigió que autoridades les paguen todo su contrato.



“Teníamos contrato hasta el 17 de abril pero nos hicieron venir para firmar nuestra renuncia, nos hicieron llenar poco a poco unos formatos donde venía la baja y los firmamos y pues no estamos de acuerdo porque queremos que se nos pague hasta el día del contrato, los que están faltando en el contrato son ellos, nosotros estuvimos y nos mandaron a trabajar sabiendo que había contingencia del COVID”, indicó.



Por su parte, Alejandra Medellín dijo que hay otros casos en los que se negaron a firmar pues están inconformes con la decisión, por lo que advirtió que no lo harán pues esto va en contra de la ley y la Secretaría del Trabajo debe respaldarlos.



“Nuestro contrato de verificadores vence hasta el 17 de abril y hoy nos citan para anular nuestro contrato, quieren que firmemos eso pero todos estamos inconformes y la mayoría no vamos a firmar, eso va en contra de la ley, sabemos que nos tienen que apoyar, nos costó trabajo entrar y dicho por el gobierno que no nos deben rescindir el contrato y nosotros sabemos que la Secretaría del Trabajo nos avala, nos tienen que dar una compensación y no la hay”, comentó.



Sostuvieron que el INEGI debería seguir el ejemplo de algunas empresas que están enviando a sus trabajadores a casa respetando sus ingresos.



“Es una emergencia sanitaria y el Censo se pospone, pensábamos que se iba a detener y regresar a nuestro trabajo, no nos quieren hacer válido el contrato, queda sin concluir el Censo, no nos dijeron si nos van a recontratar”, concluyeron.