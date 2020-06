Por contracción económica, empresas no pagarían utilidades este 2020 ni en 2021

Mientras que la contracción económica que afectó al país el año pasado influyó en que las empresas no pagaran utilidades en este 2020, debido a la paralización económica por la contingencia sanitaria en el 2021 podría tenerse una situación similar, reconoció el secretario general de la CROM en la zona, Alfredo Hernández Ávila.



Recordó que, de acuerdo con cifras del INEGI, el año pasado se cerró con una contracción de 0.1 por ciento, lo que repercutió en todos los sectores.



Esa situación que no se había visto en una década, dijo, provocó una situación compleja en las empresas, por lo que muchas cerraron el año con dificultad.



Comentó que las que hacían festejo de fin de año no lo hicieron o lo hicieron muy sencillamente, cuando antes era en grande, con rifas, lo que ya era un indicador de que las cosas no estaban bien.



Señaló que los trabajadores preguntan por qué no hubo utilidades y consideran que las empresas tomaron de pretexto la pandemia pero no han visto cómo cerraron las empresas el 2019.



Agregó que pesar de eso, entre los empresarios había ánimo y ganas de trabajar duro en este 2020 pero entonces llegó el coronavirus y fue “la gota que derramó el vaso”.



Hernández Ávila indicó que lamentablemente, hoy llevan cinco trimestres consecutivos sin crecimiento, lo que no genera buenas expectativas para el 2021.