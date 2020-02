Por coronavirus, deportista veracruzano ya no fue a Mundial de Tenis de Mesa en Corea

Debido a la alerta mundial por el coronavirus, se pospuso la Copa Mundial de Tenis de Mesa que se realizaría a finales de marzo en Corea, en donde participaría el joven veracruzano Rogelio Castro.



El director del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), Víctor Iván Domínguez Guerrero, afirmó que por el momento el joven se encuentra en Nuevo León y estarán al tanto de las modificaciones que se realicen en otras competencias.



"El único caso que precisamente acabo de hablar con la mamá de Rogelio Castro, es la suspensión del evento mundial que iba a tener él en Corea que los suspendieron, bueno lo pospusieron para junio", señaló.



El titular del IVD señaló que no han dado aviso de modificaciones al calendario de competencias internacionales.



El próximo evento es el selectivo de juegos olímpicos en Tokio, donde participarán clavadistas representando a Veracruz pero hasta el momento, no hay recomendaciones al respecto.



"Hay un evento de la Copa selectiva de Juegos Olímpicos que se va a llevar a cabo en Tokio, donde van nuestros clavadistas y aún no tenemos información si se suspende".



En todo caso, afirmó, se mantienen al tanto de que se pospongan competencias para los atletas veracruzanos.



“En el caso de los países donde hay alerta, van a suspender cualquier tipo de actividades, de antemano dudo que los deportistas puedan viajar a esos países y vamos a estar pendientes de la información de todo lo que se genere con respecto a esta alerta sanitaria”, concluyó.