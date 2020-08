Por Coronavirus, han fallecido 24 trabajadores del IMSS Delegación Sur Veracruz

A pesar de ser quienes están al frente en la batalla contra el COVID-19, el sector de los médicos y enfermeras es uno de los más impactados no sólo en el contagio, sino también en la muerte tras luchar en su propia vida contra este virus.



Las estadísticas hablan por sí solas pero también no contemplan aquellos casos de médicos y enfermeras que han muerto por este virus, pues al estar jubilados o pensionados ya no son parte de las cifras de trabajadores en activo; para muchos, también son pérdidas profesionales irreparables.



Hasta el pasado 30 de junio, tan sólo en la Delegación Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se reportaban 400 trabajadores, de todas las áreas, infectados por este virus; de estos, 16 muertos.



Sin embargo, las cifras no se han detenido, el número de contagios es mayor y las defunciones también. Las autoridades prefieren guardar silencio sobre estas estadísticas pero se tiene conocimiento de que han muerto en IMSS Veracruz Sur, hasta el día de hoy desde que inició la pandemia, un promedio de 24 trabajadores.



De estos: 3 son enfermeros y 1 enfermera sumando así 4 en total; 1 auxiliar de enfermero y 3 auxiliares mujeres, es decir 4 de su categoría; médicos 3 mujeres y 3 varones, en total 6; entre mantenimiento, conservación, almacén y de áreas administrativas 10 trabajadores.



Los mismos empleados del Instituto afirman que durante el mes de julio los contagios siguieron, algunos afirman que en la zona Córdoba-Orizaba ya suman un promedio de 200 casos de contagio entre el mismo personal.



En tanto de la Secretaría de Salud, no hay autoridad de la Jurisdicción Sanitaria que quiera revelar alguna información, incluso en temas tan básicos como la falta de vacunas para recién nacidos tampoco han fijado una postura, mucho menos en lo referente al COVID-19.



Pero los trabajadores aseguran que sí ha habido contagios, tanto en el hospital Psiquiátrico como en el Regional de Río Blanco y en los centros de salud pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba; estos estarían en alrededor de 50 trabajadores.



Algunos han perdido la vida, después de luchar contra este virus, otros siguen haciéndolo, pues dentro de este personal hay un gran porcentaje que tiene alguna comorbilidad que los lleva a terminar hospitalizados en el HRRB o en el nosocomio del ISSSTE.