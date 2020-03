Por coronavirus, inicia freno de actividades

Luego del anuncio de que México entrará en la segunda etapa de contingencia por coronavirus –los contagios de esta enfermedad serán locales– gobiernos, organismos públicos y privados, así como instituciones de educación superior anunciaron ayer medidas para enfrentar esta pandemia en busca de disminuir su impacto.



Entre las acciones se encuentran la suspensión de eventos masivos, operación sólo con el personal necesario, reducción de horas laborales y de contacto entre personal.



También se incrementaron las medidas de higiene, evitar abrazos y besos, tomar clases en línea y aplicar cuarentena de sitios donde se confirmen casos.



Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidieron al Gobierno federal no menospreciar el futuro y plantear acciones ante la próxima entrada de la fase 2 del Covid-19.



En conferencia de prensa, los integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus señalaron que las autoridades sanitarias han hecho lo que deben para evitar la propagación.



Sin embargo, advirtieron que el país se encuentra en un momento oportuno para comenzar a tomar acciones que vayan acostumbrando a la población.



PREVENCIÓN EN MARCHA



Así, los órganos de dirección del Senado anunciaron la reducción al mínimo de sus actividades, así como la cancelación de eventos masivos y viajes al extranjero. Además, limita las reuniones de comisiones, las sesiones ordinarias y el acceso a sus instalaciones, el cual será sólo para legisladores y trabajadores.



“Vamos a suspender actos masivos, foros nacionales o internacionales e incluso interparlamentarias en Europa y Asia”, precisó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (MORENA).



Para evitar contagios, la Cámara de Diputados suspendió eventos y visitas que no tengan carácter legislativo dentro de San Lázaro. También ordenó la reducción de personal presente en el inmueble y en reuniones de comisiones.



Se acordaron 10 medidas graduales, tendientes a evitar concentraciones, disminuir las horas de presencia física en el órgano y reducir el contacto. Podría acordarse un eventua cierre de la sede.



En San Lázaro no habrá foros, presentaciones de libros, exposiciones de entidades federativas. En tanto, las sesiones del pleno tendrán una duración máxima y las comisiones legislativas podrán “sesionar a distancia”.



La UNAM informó que aplicará un plan de contingencia ante el Covid-19 para suspender actividades multitudinarias, cerrar tanto facultades como escuelas donde se presenten casos de estudiantes contagiados y planear clases en línea.



Los integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus dieron a conocer que a partir del 23 de marzo se suspenderán seminarios, simposios, eventos, entregas de diplomas, reuniones grandes de personas, al igual que los viajes internacionales que realicen estudiantes y académicos; además, se dejará de recibir a alumnos provenientes del extranjero.



ACCIONES EN LOS ESTADOS



Ante la confirmación del primer caso de Covid-19 en Nuevo León, el Tecnológico y la Universidad de Monterrey (Udem) anunciaron que van a suspender las clases.



La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas precautorias urgentes para autoridades del estado y municipales. La Arquidiócesis de Monterrey propuso misas al aire libre.



Mientras que el Tec de Monterrey precisó que iniciará clases en línea a partir del 23 de marzo, la Udem informó la interrupción de las sesiones hasta el día 17, con el fin de “realizar una sanitización preventiva profunda en todas las instalaciones”.



En tanto, la Universidad de Guanajuato y las autónomas de Morelos y Aguascalientes anunciaron la suspensión de encuentros con más de 60 personas.



Los gobiernos del municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, y de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, señalaron que no se podrán hacer eventos masivos organizados por las autoridades locales. El Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ordenó cancelar un medio maratón y otros eventos masivos programados para este fin de semana.



El Tribunal Electoral federal decidió cancelar o posponer actividades, además de restringir el ingreso de la ciudadanía a las sesiones públicas.