Por coronavirus, “no hay que caer en psicosis”: Síndica de Xalapa

La sindica única del Ayuntamiento de Xalapa, Aurora Castillo Reyes, pidió a los ciudadanos no caer en "psicosis" ante la llegada del coronavirus a México.



"Yo creo que no hay que caer en términos de psicosis, lo que tenemos que estar es informados, para saber de qué se trata".



Aunado a ello, la también titular de la Comisión Edilicia de Salud Pública, dijo que se está en constante coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 5, donde se realizan acciones de manera permanente.



"Tenemos acciones de manera permanente con la jurisdicción sanitaria en varios temas, ahorita estamos con el tema del dengue, pero también como esta es una cuestión de seguridad nacional, pues se están difundiendo todas las actividades preventivas".



Así también, resaltó que el ayuntamiento tiene unión constante con el Gobierno Estatal y Federal, con campañas y jornadas de salud.



"Es una constante coordinación con el sector salud; no hay ningún caso para el estado y hay que informar ampliamente a la ciudadanía. Tomaremos medidas y acciones para garantizar seguridad a la población", finalizó.