Por coronavirus o no, financiamiento a partidos debe reducirse: CANACINTRA

El vicepresidente nacional de Responsabilidad Social y Empresas Sustentables de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Juan Manuel García González, planteó someter a análisis la propuesta de reducción presupuestal al proceso electoral 2020-2021.



"Creo que debemos ver por dónde caminar y esa es la tendencia pero nada más que hay que hacerlo bien fundamentado; si es así no hay forma de echarlo para atrás", recomendó el dirigente empresarial.



Lo anterior, luego de que el gobernador Cuitláhuac García planteó reducir en al menos 500 millones de pesos el presupuesto del proceso electoral de 2021.



Sin embargo, admitió que el dinero que cada año reciben los partidos políticos por concepto de prerrogativas es demasiado y debe ser recortado para estar acorde a la situación en México.



"El tema de los partidos políticos, ya sea por coronavirus o no, es atroz, sigo pensando que el financiamiento a los partidos debe ser muy moderado" dijo.



Y confió que la medida no busque aplicarse para la coacción del votos, dado que recordó que el partido en el poder siempre se opuso a tales prácticas.



"Yo no creo que un partido que nació de una élite democrática, con toda la fuerza del pueblo como MORENA, pueda usar ese tema; no se puede cooptar pero si se está haciendo, hay que denunciar”, finalizó.