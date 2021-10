Por corrupción, hubo despidos en Servicios de Salud de Veracruz

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que en el área administrativa de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), ha habido “un par de despidos”, luego de detectarse posibles actos de corrupción.En conferencia de prensa, el mandatario comentó que habló con secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, para indicarle que “metería sus manos” en esa dependencia antes de que ocurrieran irregularidades como en el pasado, porque de ocurrir, los funcionarios se procesarían penalmente.“Estoy en contacto directo con el administrativo, sin decirle a Alor, yo voy a ver cómo vamos, ¿por qué esta observación? Y ya me explica el detalle y allí ha habido un par de despidos, no se comprobó mucho, pero dije: no, tiene ser lo más pulcro que se pueda. Eran de la administración de SESVER”, dijo.García Jiménez aclaró que la salida de los ex servidores públicos no guardó relación con las observaciones en la Cuenta Pública, mismas que se van a aclarar; sino porque sospechó de malos manejos.“En un servidor ahí sospeché de malos manejos, porque si lo hubiera comprobado. Hasta el nombre de Juan Pérez ’N’ se los daría aquí, diría a ver, para que también sirva de ejemplo. Hubo una persona, que después se aclaró, pero sí le dije: es que las cosas se hacen pulcras y atiende las observaciones que se te hacen, no te puedes ir tú por tu cuenta”, mencionó ante los reporteros.Acotó que en ese diálogo con el extrabajador le señaló que aunque alguien le haya recomendado hacer los trámites de alguna manera, no debía hacerlo porque podría ser sancionado con la inhabilitación por la Contraloría ante la irregularidad cometida.“No puede ser así, no se puede actuar así y creo que eso también ayudó para que vayan haciendo las cosas mejor. Todo esto de lo administrativo es galimatías y pienso que se hizo así a propósito porque querían facilitar la corrupción, es una serie de trámites, oficios, que esto y que lo otro, pero es bueno para que la Contraloría se entretenga un rato y esté revisando”, indicó.El titular del Ejecutivo reiteró que antes de iniciar su Gobierno, cuidó “mucho” que hubiese un “buen administrador” en SESVER, pues se dio cuenta que a través de la SS “se compraban las cajitas de dependas, que traían a veces medios y a veces cuartos de aceite, arroz, frijol y ya, y la daban mes con mes y vimos el precio de la leche en los contratos y costaba un ojo de la cara”.Al respecto, comentó que se desviaron millones de pesos al inflar los precios de los productos, “algo que valía 70 pesos, lo compraban como en 200 pesos y era mensual. Llegaban a presumir que daban un millón de despensas mensuales”.Según sus cálculos se trataba de un desfalco de 100 millones de pesos cada mes, criticando a los periodistas por no cuestionar a las autoridades de ese entonces al respecto.