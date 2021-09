Por corrupción, no hay confianza para invertir en México: Empresario

La mayoría de la gente tiene desconfianza de invertir porque no se ha generado el ambiente indicado, consideró el empresario Edgar Chahín Trueba, quien dijo que la percepción de las personas es que no se está respetando el Estado de Derecho."Y no es un tema de respetar a los de afuera o, a los de adentro. Nos dicen que hay un tema de corrupción terrible y no vemos a nadie en la cárcel, si hay un tema muy fuerte de corrupción pues que metan al bote a los corruptos. El problema es que por un lado se cae en discurso y por otro lado rompes contratos anteriores, entonces la gente dice: ¿Qué pasa? Todo ello está socavando la confianza de la gente que quiere invertir".Resaltó que la inversión pública en algún momento fue muy importante en el país pero los últimos 15 a 20 años la importante es la privada "y el tema de la confianza es indispensable, el dinero lo consigues pero insisto que lo que se necesita es tener confianza para invertir".El empresario apuntó que no hay que hacer escándalo de que las cosas están peor pero sin duda alguna las exportaciones han caído, está subiendo el déficit, es decir que económicamente las cosas no se ven tan bien.Y aunque no es algo que empezó con la pandemia sino inició antes, sin duda preocupa que las cifras dadas por el INEGI revelen que hubo mucha gente que pasó de pobreza a pobreza extrema."Pero insisto: esto empezó antes de la pandemia y esto preocupa porque la única forma de tener un progreso sustentable en la gente es generando empleos pero para crear empleos lo que se necesita es invertir, no hay magia porque si no inviertes no puede haber fuentes de empleo"."El problema es que para invertir la gente piensa que lo que se necesita nada más es tener dinero como empresario, sí es importante pero en dado caso que como empresario no tuvieras el dinero lo vas a conseguir, lo que necesitas es tener esa confianza y eso es lo que me preocupa".Indicó que el momento oportuno de invertir no existe pero lo que sí se debe de tener es un buen proyecto, "confianza y atorarle. A nosotros como empresa nos cuesta menos trabajo, porque nacimos en medio de una crisis muy fuerte a principios de los 80s".