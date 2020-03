Por COVID-19, Alcaldía de Orizaba suspende sus eventos en marzo y abril

El Ayuntamiento de Orizaba decidió suspender sus eventos cívicos y actividades públicas durante marzo y abril debido a la pandemia de coronavirus, o COVID-19.



El alcalde Igor Rojí López señaló que de momento, no se suspenderá el funcionamiento del teleférico.



Refirió que se cancelarán tanto eventos cívicos como culturales y deportivos y otros que se tenían programados por temporada, como el Viacrucis de la Alameda.



Mencionó que es un tema mundial, por lo que se tendrá que convocar al Consejo Municipal de Salud, pero de inicio ya se comenzó con la cancelación de algunos eventos, como la “Mini Olimpiada”, evento dirigido a preescolares, primarias y secundarias de la ciudad y se estará teniendo una reunión cada cierto tiempo para ver cómo va el tema del virus en la ciudad e ir suspendiendo los eventos.



Comentó que al momento el Ayuntamiento no tiene información sobre casos sospechosos por el COVID-19 en esta zona; sin embargo, se deben tomar medidas drásticas para evitar la propagación del virus.



Recordó que desde hace mes y medio se comenzó a dar información en torno a las medidas preventivas, como es el lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial, estornudar de etiqueta, no saludar de mano ni con beso y no acudir a eventos de concentración masiva.



El Alcalde agregó que aunque se estará viendo con el Consejo Municipal de Salud la capacidad para contener el virus, de entrada la población.



Respecto a si esta contingencia incidirá en el número de paseantes que llega a Orizaba, consideró que de alguna manera no afectará tanto como a los destinos turísticos que tienen aeropuerto y llegada de aerolíneas..



No obstante, mencionó que si se extiende el periodo de contingencia sí habrá afectación económica para el municipio, pues se tendrían que cancelar eventos como el Bierfest, que genera un ingreso importante al municipio, lo mismo que el Festiva del Folclor.



Indicó que de momento al menos, no se suspenderá el servicio del teleférico, aunque posiblemente más adelante se pudiera tomar esa medida.



Agregó que en lo que son espacios públicos municipales, como los mercados y el propio palacio, se colocará dispensadores de gel antibacterial.



Sobre los eventos públicos-privados, aclaró que no se pueden adelantar en algo que seguramente en su momento instruirá el gobierno estatal o federal.



Córdoba todavía no suspende eventos



Por su parte, luego de que la Secretaría de Salud Federal anunciara que Córdoba se encuentra en fase 1 de prevención por un supuesto caso de coronavirus-COVID 19, la alcaldesa Leticia López Landeros dijo que sólo el Gobierno estatal podrá emitir datos e información oficial respecto.



Señaló que como autoridad local harán lo que le corresponde con las acciones de prevención y por el momento se instalaron módulos de sanitización en todas las dependencias municipales.



Señaló que no se han cancelado los eventos masivos que se tienen programados y esperan más indicaciones del sector salud.



"Los módulos van a estar en todas las áreas del Ayuntamiento, ya pedimos apoyo a la Jurisdicción Sanitaria para que se aplique en toda la ciudad".



La Alcaldesa agregó que además repartirán folletos a fin de que la ciudadanía esté informada de las medidas de prevención que deben tomar en torno al COVID-19.



La edil reiteró que se deben tomar medidas preventivas pero no caer en pánico y esperan la instrucción de la Secretaría de Salud para decidir si se suspenden actividades masivas.