Por COVID, en América Latina se pierden 13 años de desarrollo

La pandemia por COVID-19 ha impactado en los objetivos del desarrollo sostenible a nivel global, pero particularmente en América Latina y el Caribe, donde la pandemia no sólo ha tenido un fuerte impacto en la salud pública, sino también en la situación económica y social de millones de personas, poniendo en peligro sus medios de subsistencia y su bienestar. Dicho impacto podría traducirse en la pérdida de 13 años de avances en términos de desarrollo, expone el estudio “Las empresas mexicanas por la Agenda 2030 en la Década de Acción”, elaborado por el Pacto Mundial México.



“La realidad muestra un impacto muy negativo en los objetivos de desarrollo sostenible. La recesión económica, el impacto en la supervivencia de las empresas y la pérdida de millones de puestos de trabajo formales e informales han dado lugar a una situación de desigualdad, pobreza y extrema pobreza equivalente a la de hace tres décadas”.



Entre los objetivos de desarrollo sostenible que se han visto afectados en la región, el documento recuerda que las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias mundiales ponen a las mujeres y las niñas en mayor riesgo de violencia, y la actual crisis por COVID-19 no es una excepción, ya que 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios están en América Latina y el Caribe.



Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a noviembre de 2020 el 97 por ciento de los estudiantes latinoamericanos todavía no había regresado a las aulas, esto significa que cerca de 137 millones de alumnos corren el riesgo de perder el año escolar. “Si se compara con datos globales, los niños, niñas y adolescentes de la región han perdido casi 4 veces más días escolares que los del resto del mundo (174 días)”, y en muchos casos esta cifra se sigue incrementando.



Además, apenas la mitad de los niños, niñas y adolescentes de escuelas públicas tiene acceso a educación a distancia de calidad en el hogar, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos. Este hecho ha ampliado aún más las brechas educativas entre las familias ricas y las pobres, donde millones de niños no tienen acceso a la educación a distancia por no tener Internet.



El informe del Pacto Mundial México refiere que otro de los problemas que es probable que se agrave con la crisis es el aumento de las tasas de trabajo infantil, ya que el empleo informal se usa como estrategia de supervivencia y las familias más pobres envían a sus hijos al mercado de trabajo para salir adelante. Cabe señalar que el trabajo infantil era de por sí un problema grave, ya que el 7.3 por ciento de las niñas y niños de 5 a 17 años de la región laboran, esto es unos 10.5 millones.



La crisis, indica, también ha impactado en el crecimiento económico.



En 2020 la tasa de crecimiento cayó un 9.1 por ciento en la región pero además se registraron aumentos significativos en la tasa de pobreza (que alcanzará un 37.3 por ciento ), así como en la tasa de desocupación (que se colocará en torno al 13.5 por ciento , la cifra más alta desde hace 30 años).



Por su parte, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de la región para el 2020 es equivalente al de 2010, y el de la pobreza al de 2006, lo que supone un decenio perdido en términos económicos, y casi un decenio y medio en términos sociales, exponen los especialistas.



En el mundo laboral, la CEPAL estima que se cerrarán más de 2.7 millones de empresas formales en América Latina y el Caribe (entre ellas 2.6 millones microempresas), con una pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo, sin incluir los recortes de empleos que realicen las compañías que seguirán operando



Se calcula que durante los tres primeros trimestres de 2020 se presentó una reducción estimada del 20.9 por ciento de las horas trabajadas en América Latina y el Caribe y bajaron un 19.3 por ciento en ingresos laborales, siendo la región más afectada a nivel mundial en estos rubros. Además, la pérdida en los ingresos de los trabajadores informales fue del 80 por ciento, hecho que tiene una gran repercusión si consideramos que en 2019 representaban un 51 por ciento del total de la mano de obra en la región.



Los expertos también recordaron que en los primeros cinco meses de 2020 cayeron un 45 por ciento las llegadas de turistas internacionales en América del Sur, un 45 por ciento en Centroamérica, un 34 por ciento en México y un 50 por ciento en el Caribe con respecto al mismo período de 2019, siendo el turismo uno de los sectores más golpeados por la crisis.



Toda esta situación ha llevado a que se podría incrementar el nivel de pobreza hasta en un 7 por ciento según Naciones Unidas hasta alcanzar los 230 millones de personas, que representan el 37.3 por ciento de la población; igualmente, se prevé un aumento del 4.5 por ciento de las personas en situación de extrema pobreza, llegando a un total de 96 millones de personas, es decir al 15.5 por ciento de la población, apuntan.



Si bien las acciones a corto plazo han ido enfocadas a dar respuesta a las situaciones más urgentes, la recuperación a largo plazo debería ser una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe, buscando fortalecer la democracia, respetar los derechos humanos y mantener la paz, siguiendo las guías de la Agenda 2030, concluyen.