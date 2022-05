Por COVID, “IMSS dejó de atender” cáncer y diabetes

La directora de Salud del Ayuntamiento de Xalapa, Olga Isabel Alarcón Ricardez, afirmó que durante los dos años de la pandemia de COVID-19 también se dispararon hasta en 70 por ciento los casos de diabetes, cáncer de mamá y próstata en la Capital del Estado."El rezago vino hace dos años con esta pandemia que padecimos todos y de alguna manera pareciera mentira pero las otras enfermedades desaparecieron, cuando el resultado que nos arroja era gravísimo en diabetes, en cáncer de mamá y en cáncer de próstata y hoy el aumento es gravísimo, es un 70 por ciento de estos padecimientos", dijo en entrevista.Y es que dijo que organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejaron de prestar este servicio y se enfocaron en la atención de contagios de Coronavirus, como si los demás padecimientos no existieran."En un 60 o 70% incrementó la detección oportuna pero también de casos graves que lamentablemente el IMSS dejó de atender, vamos a decirlo tal cual es porque los informes nos llegan", puntualizó Alarcón Ricardez.Por ello, destacó que con las ferias de salud que llevan a cabo conjuntamente el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, en zonas vulnerables de la periferia de la ciudad, se acercan los exámenes de detección de estas enfermedades a quienes los requieren y no cuentan con recursos económicos para practicárselos."La Secretaría de Salud nos está prestando los mastógrafos, ahí pueden acudir hombres y mujeres, porque no nada más las mujeres padecemos este cáncer", recordó.Indicó que la proporción entre la detección oportuna y la de casos graves es paralela, considerando que sólo quienes tuvieron la oportunidad de pagar un servicio particular durante la emergencia sanitaria pudieron saber de su condición de salud con prontitud."Y a eso nos estamos abocando hoy en día, es verdad, la pandemia nos está dando un respiro pero nos estamos dando cuenta de la cruda realidad que vive mucha ciudadanía", abundó.La funcionaria xalapeña consideró que no debió haber ocurrido de esta manera porque insistió que las enfermedades no desaparecieron con la llegada del COVID-19, sino que se siguieron propagando sin que se les diera un seguimiento puntual."El miedo, el poco conocimiento que teníamos de lo que es el COVID-19, se dan estos resultados que hoy nos aterra saber que mucha gente está padeciendo y que no ha dejado de irse lamentablemente", acotó al decir que tras la detección de casos, éstos son remitidos a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), para su seguimiento y tratamiento respectivo."Ellos los apoyan a seguir con su tratamiento si es que alguien resultó con cáncer de mama, dependiendo de la etapa en que se encuentra se le da la atención necesaria", aseguró finalmente.