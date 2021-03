Por COVID no hay dinero para cumplir proyectos contra la violencia a la mujer en Poza Rica

Con la pandemia del coronavirus, el gobierno de Poza Rica tuvo que frenar programas destinados para la protección y empoderamiento del género femenino, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), cuyo presupuesto mensual es de diez mil pesos.



La regidora comisionada en equidad de género, María de la Luz Mora Alarcón, respondió en entrevista a medios de comunicación a cuestionamientos sobre la falta de recursos para ejecutar programas contra la violencia y aseguró que la pandemia por coronavirus es la causa.



Dio a conocer que el IMM no ha podido continuar proyectos y eventos y espera que con la aplicación de vacunas se puede dar continuidad. Mencionó que el IMM recibe un presupuesto de diez mil pesos mensuales, luego que ya fue descentralizado, pero aún sigue dependiendo de los recursos que emite el erario público municipal.



Pero a pesar de ello, dijo que no se ha suspendido el pago de salarios del personal del IMM y con el presupuesto se ha ocupado para comprar medicamentos, despensas, boletos para transporte foráneo y otras necesidades de mujeres que acuden a la institución.



Sobre la agresión digital que realizó el director municipal de Educación Cultura y Deportes, Ramón Rosas Caro, contra la regidora comisionada en Limpia Pública, Gregoria Miguel Reyes, aunque el servidor público ya ofreció una disculpa pública desde su cuenta personal de Facebook, la edil María de la Luz Mora Alarcón dijo que no conoce si habrá alguna sanción por el acto directo que recibió su compañera de Cabildo.