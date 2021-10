Por COVID, se desatiende a embarazadas con VIH, afirman

Debido a la falta de atención a pacientes de VIH en los hospitales del Sector Salud, pues varios son para atención de COVID-19, podría venir en aumento la cifra de niños que nazcan con este virus, ya que sus madres están pariendo en sus comunidades.En entrevista, la integrante del Grupo Multisectorial en VIH-Sida, Patricia Ponce Jiménez, apuntó que estos pequeños podrían sufrir la transmisión a pesar de que sus madres estuvieron en tratamiento con retrovirales durante el embarazo."Es que los niños están naciendo vía vaginal y son amamantados por sus mamás".Dijo que a partir de que llegó el COVID-19, no está habiendo una atención integral en los CAPACITS, pues estos se convirtieron en entregadores de medicinas."Solamente vas, te entregan tu medicamento nada más esto. Recordemos que son ambulatorios y ahí se oferta higiene bucal es decir dentista, atención de nutriólogo y se les toma los signos vitales y se les entrega su medicamento, pero todo esto no se está dando a raíz de que hay pidemia del coronavirus".La entrevistada apuntó que si requieren de un parto, si se necesita un dermatólogo, una operación de apéndice, si necesitan de la especialidad de un nefrólogo y más, no se las dan."Y es que simplemente no hay espacio para ellos porque además para que llegues al hospital eres enviado por tu médico, pero si no hay consultas de parte de los médicos no hay quien envié a los enfermos. En el caso de las mujeres están pariendo por lo regular en sus comunidades vía vaginal".