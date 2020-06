Por crisis de pandemia, empresarios venden equipo para obtener recursos, en Veracruz Puerto

La industria del entretenimiento ha sido una de las más afectadas por el COVID-19, incluso, el cierre de sus actividades fue desde el mes de marzo y esta situación mantiene al sector en crisis y advierten que no podrán aguantar más allá de septiembre.



A decir de Omar González "Yordi", empresario y productor de espectáculos, ante esta situación están optando por subastar los equipos que se requieren, desde audio hasta escenarios.



"Grandes empresas que se dedican a la renta están subastando sus equipos, estamos parados desde marzo. Hay quienes tienen un soporte económico más fuerte que otros y pudieran aguantar. Pero yo te puedo decir que no podrán aguantar más allá de septiembre, de octubre, sin que les llegue a impactar considerablemente", dijo.



Detalló que la mayoría de los integrantes de esta industria son "freelance", no tienen seguridad social y si no trabajan por evento, no ganan nada, por lo que algunos ya están desesperados.



Algunos de los eventos que se programaron y vendieron para marzo se pospusieron para abril y mayo, para después finalmente cancelarlos porque la pandemia no daba tregua.



"Ayer me decía uno de ellos, es que las facturas no paran. Me decía: ‘Me voy a tener que ir a buscar trabajo a algún lado’. Le dije: ‘No te arriesgues, porque esa desesperación los puede llevar a no sólo perder el empleo, también la vida’".



Ante este panorama, buscan alternativas y plantean implementar los "auto show" para realizar conciertos al aire libre en estacionamientos y explanadas.



Son varios Estados los que se han sumado a esta iniciativa pero Veracruz podría ser el primero con un concierto en octubre, precisó Bernardo Barrios Rodríguez, productor de espectáculos de Veracruz B-One.



"Este formato que traemos es al aire libre y se va a llamar auto show, retomando la idea de los auto cinemas, con la sana distancia de auto a auto hacia adelante y atrás y nos permitirá hacer eventos inmediatamente. Ya los tenemos programados para el mes de octubre, estamos trabajando, intercambiando el diálogo con las autoridades".



En el puerto se ha pensado en el estacionamiento del auditorio "Benito Juárez", además se propuso otro en la ciudad de Orizaba.