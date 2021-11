Por crisis de productores, posponen Festival de la Cerveza en Coatepec

El “Festival de la Cerveza Artesanal” que se llevaría a cabo el 20 y 21 de noviembre en el Pueblo Mágico de Coatepec tendrá que suspenderse, informó el promotor del evento, Max Barrera.“Se va a posponer para Semana Santa, se va a preparar a inicios del año, y esta vez se contemplarán cerveceros de otros estados”, dijo.Barrera lamentó que los cerveceros le informaran que no cuentan con suficiente producción, pues este tipo de eventos ya han sucedido en otras regiones del Estado y la crisis económica derivada de la pandemia afectó a el rendimiento local.“Me comentaron que no tenían suficiente producción porque han estado yendo a eventos, prácticamente sin ellos no se puede hacer nada, se tenían muchas cosas ya listas, pero ellos no confirmaban, entonces mejor no nos arriesgamos”, comentó.El organizador considera que los productores de cerveza no quieren “arriesgarse” dado el poco movimiento que perciben en la región actualmente.“Son muchos factores, la economía para muchos productores les afectó, y este evento es de gran impacto, se pudo ver en el primer festival que se hizo, puede ser que no quieran venir por eso, porque no sea suficiente la producción”.