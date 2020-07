Por crisis económica, prevén aumento de delitos en segunda mitad de 2020

La pandemia por COVID-19 no solo afecta la salud y la economía de la población, además pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, y de las pequeñas, medianas y grandes empresas, así lo considera el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en un estudio específico realizado sobre “La prevención del delito del tiempos del COVID-19”.Al analizar el “Reporte del primer semestre de 2020 sobre incidencia delictiva” en todo el país, el Observatorio indica que a pesar del confinamiento, la tasa de víctimas de homicidio doloso aumentó 0.91% respecto al primer semestre de 2019.“Las declaraciones oficiales sobre cuatro meses seguidos de disminución son falsas. Al calcular el promedio diario de homicidios, sólo ha disminuido dos veces en el año: entre enero y febrero, y entre abril y mayo. Estas disminuciones son marginales. De hecho, junio vuelve a subir”, explica en el documento que puede consultarse en la página web https://onc.org.mx/Añade que las tasas de los delitos patrimoniales descendieron con respecto al mismo periodo de 2019. El robo en transporte público registró la disminución más importante: - 43.4% y comenta que “como consecuencia de la falta de una estrategia de contención respecto a la crisis económica y de acciones de prevención del delito, prevemos un crecimiento de incidencia delictiva para el próximo semestre de 2020”.“Durante la actual pandemia hemos tenido conocimiento de agresiones y actos de discriminación en contra del personal médico. Debido al prolongamiento de la actual crisis de salud, se requieren acciones de protección del personal que cuida nuestra salud”, añade, para explicar que por su aumento significativo, en este segundo semestre del año se estará observando la violencia familiar, las lesiones dolosas y el robo en transporte público.Al analizar el riesgo para la Región del Golfo de México —en donde se encuentran Veracruz y Tabasco—, se estudian las principales actividades económicas, productivas y de disponibilidad de recursos naturales, así como de su exposición al crimen y capacidades de combate al mismo.“Con base en lo anterior, proponemos acciones de prevención y contención para mitigar los efectos durante y posterior a las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia”, indica el Observatorio Nacional Ciudadano.En el robo a casa habitación, los ciudadanos han visto un aumento de este delito desde mediados de 2019 y se espera que continúe esta tendencia conforme se retoman las actividades no esenciales y los hogares vuelvan a permanecer vacíos.“Destaca que la modalidad con violencia no ha disminuido en la región, como sí ocurre para la modalidad sin violencia, por lo que existe más proporción de delitos violentos”.En el delito de extorsión, en la región Golfo, en junio de 2017 se reportó la tasa más alta en los últimos cinco años, y a partir de esa fecha, la tendencia ha ido a la baja. “No obstante, en Veracruz el delito aumentó 22% de marzo a abril 2020 y dada la precariedad económica, este riesgo podría aumentar sobre todo considerando la modalidad virtual o telefónica”.El delito de secuestro tuvo un pico relevante en el primer trimestre de 2019 y posteriormente ha disminuido. Sin embargo, dada la precariedad económica de la población local, el delito podría aumentar. Veracruz representa una zona de riesgo particular por las tasas que presentó en febrero 2019 (máximo histórico) y septiembre 2019, tasas entre 360% y 400% más altas que la nacional.Las pequeña y medianas empresas han sufrido en cuanto al robo a sus negocios. Desde 2018 la tasa de incidencia ha disminuido para la región, sin embargo este delito representa un riesgo específico en Veracruz: la incidencia aumentó 29% entre marzo y abril 2020. Las modalidades con y sin violencia aumentaron por igual en Veracruz, lo que amenaza a las unidades económicas más pequeñas que invierten menos en medidas de protección (ENVE 2018), indica el Observatorio Nacional Ciudadano.En cuanto al robo al ganado, contrario al comportamiento del delito en años anteriores, abril 2020 registró un ligero aumento. Tabasco representa el mayor riesgo en la región: su tasa de incidencia ocupa el 1er lugar nacional.Las grandes empresas han sufrido por las extorsiones. Afecta en particular a las empresas que operan en Veracruz, estado con una tendencia al alza desde diciembre 2019 que fue contenida momentáneamente por la Jornada Nacional de Sana Distancia. La región concentra la mayor proporción de unidades económicas afectadas por este delito (14.7%)En lo que se refiere al robo de maquinaria y robo a transportistas, la tendencia de ambos delitos ha incrementado exponencialmente desde 2019 y el foco de riesgo lo concentra Veracruz. Este delito afecta de manera similar a las Pymes. La modalidad con violencia es especialmente preocupante para el robo a transportista en VeracruzDesde marzo 2018 se ha observado un incremento acelerado de este delito y a la fecha, la tasa mensual de carpetas de investigación ha aumentado en más del 200%. Esto representa un riesgo significativo para la región pues se trata de un delito que no ha sido controlado y cae vez presenta un mayor crecimientoEl delito de robo de maquinaria ha tenido un crecimiento importante desde el inicio de 2019 y se prevé que el aumento continúe. Este crecimiento se observa particularmente para el estado de Veracruz y dado que la reapertura de negocios y comercios se hará de manera escalonada, varios de estos continuarán sin vigilancia y, por consiguiente, sus bienes se mantendrán vulnerables.1. Antes de iniciar tu viaje consulta los reportes de tránsito a fin de identificar incidentes que te obliguen a pausar o detener completamente tu trayecto. Infórmate sobre zonas de alto riesgo y solo utilízalas en caso de emergencia.2. Revisa que tu vehículo esté en buenas condiciones mecánicas.3. Permite que alguna persona de tu confianza tenga acceso a tu ubicación en tiempo real.4. Si decides detenerte y tomar un descanso, verifica que tu vehículo tenga cerradas las puertas, la cajuela y las ventanas. Si te bajas del vehículo, nunca dejes objetos de valor a la vista.5. Desconfía de cualquier persona que durante el camino te pida ayuda mecánica y evita dar aventones.6. Evita las paradas de rutina para cigarrillos, periódicos o similares y de preferencia abastécete de víveres antes de comenzar el viaje. Asimismo, evita estacionarte o detenerte en zonas aisladas.7. Procura siempre tener un teléfono celular, con la batería debidamente cargada o lleva un cargador de batería portátil. Trata de tener a la mano un directorio de emergencia que contemple el número de la policía y el de al menos un familiar o persona de confianza1. Instala o refuerza medidas de seguridad como protecciones, cortinas metálicas, puertas reforzadas, candados de seguridad, alarmas, videocámaras etcétera.2. Distribuye la mercancía de tal forma que la más barata sea la de mayor exposición y facilidad de acceso, y la más valiosa tenga acceso restringido.3. Prefiere los medios electrónicos de cobro y pago a proveedores y empleados. De lo contrario, paga en diferentes días y horarios.4. Retira constantemente el efectivo de las cajas, manteniendo solo lo necesario para dar cambio.5. Organiza medidas de protección y vigilancia coordinados con otros negocios cercanos.6. Si al llegar encuentras la puerta abierta o forzada, no entres y solicita la presencia de la policía.1. No guardes la factura original en su vehículo. Es preferible que la conserves en un lugar seguro.2. Adquiere un seguro para su vehículo, y si ya cuentas con este, verifica su vigencia.3. Instala a su auto un sistema de alarma, inmovilizador y de rastreo.4. Ten sus llaves listas cuando camine hacia su vehículo y no permanezca detenido en su interior por largos periodos de tiempo.5. Conduce con los seguros de las puertas activados y las ventanas cerradas o con una abertura no mayor a 5 cm.6. Estaciona el vehículo en calles iluminadas y transitadas, si es posible opta por un estacionamiento7. Cuando salgas de tu auto verifica que quede debidamente cerrado y con los seguros colocados.8. En caso de robo, denuncia al 911 y comunícate en seguida con tu agencia de seguros.El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) recomienda a los gobiernos realizar modificaciones presupuestarias que aumenten los recursos dedicados a la seguridad, al menos un 300%.También, evitar el endeudamiento excesivo y los programas emergentes de gasto poco eficientes; vigilar las cuentas públicas, con especial cuidado en las compras y contrataciones de emergencia.Además, redoblar los trabajos de inteligencia para detectar posibles cambios en los modus operandi a raíz de la pandemia, y difundir dichos cambios con el personal de patrullaje para que puedan identificar mejor y más rápido los delitos y potenciar la procuración de justicia para disminuir la impunidad.También ofrece a ciudadanos y empresarios la WEB-APP GRANDES EMPRESAS en donde ciudadanos y empresas podrán consultar su exposición al crimen y conocer qué acciones de prevención y contención pueden emprender para mitigar los efectos durante y después de la pandemia.Esta aplicación está disponible en este link: https://onc.org.mx/prevenciondeldelito/crisis/covid19/ Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund