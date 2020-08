Por crisis económica, se disparan delitos en Coatzacoalcos: Empresarios

La falta de empleo, el cierre de empresas y la crisis económica a consecuencia de la pandemia del COVID-19 provocarían que en Coatzacoalcos, las personas opten por delinquir y cometer hasta secuestros para llevar dinero a casa.



Así lo consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el municipio, Armando Carvallo Brañas, quien confirmó que en las últimas semanas no sólo se dispararon los secuestros que habían bajado por varios meses, sino incluso los robos a casas-habitación y comercios.



“Se ha incrementado el robo a casa-habitación, a negocios, pues consideramos que en mucho sentido se debe a la tremenda crisis económica que se vive en la ciudad, todo en consecuencia por la pandemia. Hay muchos negocios que están preocupados por la situación de cierre de calles y negocios, pues sólo la actividad esencial puede abrir ahorita y es preocupante y eso lleva a algunas personas a cometer robo y (...) hasta secuestros”, dijo.



Por otro lado, el empresario lamentó que en últimas horas fueran halladas muertas tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas. No obstante, reconoció la labor de las autoridades que lograron detener a una banda de secuestradores el pasado viernes.



“Es una pena realmente, lamentable sobre todo por la forma en la que pierden la vida las personas. Ya teníamos un rato sin este tipo de crímenes de alto impacto, creíamos y estábamos un poco confiados de que se estaba logrando su eliminación. Por el otro lado, nos enteramos que se logró aprehender a 6 miembros de una banda, de alguna manera sería la parte positiva que vemos de esto, que a pesar de las pérdidas se logra capturar”, dijo.



Carvallo Brañas consideró que debe crecer la cultura de la denuncia para acabar con estos crímenes y para que haya justicia.



Autoridades deben actuar: CCE



Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Esteban Enríquez España, pidió a las autoridades la seriedad pertinente para resolver este tipo de hechos delictivos, pues recordó que hace un año y medio se vivió en Coatzacoalcos una oleada muy fuerte de secuestros que dejó severos estragos en la sociedad.



“Como siempre, lamentamos que vuelva este delito que de cierta forma estuvo controlado un tiempo después de una oleada intensa hace cerca de año y medio. No podemos permitir que se vuelvan a estar llevando a cabo, esperemos que las autoridades le den la seriedad que el tema requiere, confiamos en que puedan hacerlo”, dijo.



Y es que el empresario Alfredo Hernández Ramos y el estilista Juan Carlos Hernández habían sido reportados como secuestrados desde julio y el pasado viernes se hallaron sus cuerpos sin vida en un camino del municipio de Mapachapa.



Aunado a ello, otras dos personas asesinadas fueron halladas en la semana que terminó; primero, un varón en el camino a Barrillas y posteriormente una dama al interior de una maleta en la colonia Benito Juárez.



Confirman aumento en delitos



Cabe mencionar que en su boletín hemerográfico mensual, el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos confirmó que en julio se tuvo el reporte de dos personas secuestradas, cinco homicidios dolosos y 20 robos a comercios, lo que representó un aumento del 90 por ciento en este último delito.