Por crisis económica, taxistas del Estado podrían no acatar medidas del Gobierno

Taxistas asociados criticaron las medidas preventivas del Gobierno de Veracruz en el transporte, principalmente a la de sólo tres personas (dos pasajeros y un chofer) a bordo de los vehículos de alquiler.



El presidente del Frente de Organizaciones del Transporte del Estado de Veracruz, Víctor Manuel Conde Juárez, adelantó que no acatarán las disposiciones en vista de la crítica situación de los taxistas.



"Al perro más flaco se le cargan las pulgas, yo diría que seguramente vamos a desobedecer, aunque nos cause algún problema porque el trabajo está al 30 por ciento" dijo el dirigente de choferes.



Y es que explicó que en la región de Xalapa, por lo menos 24 mil conductores esperan los apoyos prometidos por el Gobierno del Estado.



"Y si yo veo (muchas) personas y es una lanota... no las voy a dejar; es por supervivencia", dijo el dirigente.



Conde Juárez advirtió que debido a la crisis económica y la falta de ventas, los estallidos sociales "están a la vuelta de la esquina".



Lamentó la alta burocracia para la entrega de ayuda de parte del Gobierno de Veracruz y sobre todo, bajo un desorden.



"Están usando mucha burocracia para la entrega de apoyo y hay mucho desorden, están manejando tres cantidades que van desde los mil pesos hasta los 6 mil y 25 mil pesos", concluyó.