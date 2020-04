Por crisis en EU, veracruzanos regresan a sus municipios, pese a riesgo por pandemia

Doce municipios de la región centro del Estado registran el retorno de connacionales radicados en Estados Unidos, como resultado de la recesión económica provocada por el coronavirus, lo cual genera un riesgo latente de infección para la población.



Desde el 25 de marzo, que la contingencia sanitaria impactó severamente a la economía de los Estados Unidos, se estima en cerca de 120 personas han llegado con familiares en comunidades rurales y urbanas en los municipios de Magdalena, Tequila, Rafael Delgado, Mariano Escobedo, La Perla, Ixhuatlancillo, Nogales, Río Blanco, Huiloapan, Mendoza, Acultzingo y Maltrata.



Mariana Romero, originaria de Río Blanco y avecindada en Portola Hills, ciudad del sur de California arribó el pasado fin de semana junto con sus dos hijos de 4 y 7 años y su marido de 40 años.



“Empezó a fallar el trabajo y allá hay que pagar rentas, telefonía y aseguranzas, entonces mejor nos regresamos”, explicó.



Al igual que con otros recién llegados, pasaron uno o dos filtros sanitarios en la frontera norte pero no en aeropuertos del país ni central de autobuses, lo cual implica un riesgo para familias y comunidades que los reciben, toda vez que Estados Unidos tiene hasta hoy un acumulado de más de 392 mil casos confirmados de COVID-19 y 12 mil 370 muertes.



En Nogales, el alcalde Guillermo Mejía Peralta informó que tienen seis casos de nogalenses con problemas respiratorios, mismos que han sido aislados y sometidos a estudios para confirmar o descartar algún contagio por coronavirus.



El funcionario explicó que se trata de personas que en días pasados llegaron procedentes del extranjero y a la fecha suman 18 nogalenses que han reportado su ingreso a comunidades del municipio. En La Perla suman 12 retornos, 17 en Mariano Escobedo, siete en Magdalena y nueve en Tequila.



El alcalde de Acultzingo, René Medel Carrera, confirmó que semanas atrás se registró el éxodo de radicados en el extranjero hacia comunidades de este municipio, incluso se descartaron dos casos sospechosos de mujeres pero no todos reportan su ingreso.



Por todo ello, la recomendación sigue siendo no realizar fiestas, ni reuniones mayores a diez personas y atender las disposiciones del sector salud para la sana distancia, uso de cubrebocas, lavado intenso de manos y permanecer en casa.