Por crisis, ganaderos de Veracruz Puerto venden sus productos en calles

A consecuencia de la pandemia COVID-19, productores ganaderos de la zona rural de la ciudad de Veracruz han tenido que salir a vender sus productos a las calles, pues sus compradores mayoristas ya no les consumen como antes.



Sus ventas de leche, queso y carne han disminuido debido a que tiendas y restaurantes a las que surtían han ido cerrando poco a poco o limitando sus compras, pues varios no han podido sostenerse durante la pandemia.



“Llevo aquí en esta esquina casi un mes, vengo a vender mis quesos, porque ya casi no me compran los de antes”, dijo don Eusebio.



Él viaja del ejido San Julián a una esquina de la avenida Río Medio, atrás de la zona comercial Diverplaza, donde pone su mesita con quesos.



Comenta que pudo sobrellevar las primeras semanas la contingencia sanitaria, pero después de casi 3 meses decidió salir para generar ingresos.



Algunos productores comentaron que ya pidieron apoyo al diputado local panista Bingen Remetería, quien les garantizó abogar por ellos.



La zona rural en el municipio de Veracruz lo conforman 12 ejidos. Datos del Tianguis Agropecuario 2019 señalan que se tienen a la fecha empadronados a 500 productores ganaderos en este sector que abarca el norponiente del municipio.