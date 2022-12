Por criticar inseguridad en Veracruz, Diputada terminó “regañada” por Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez criticó el “doble discurso” de diputados de la oposición, concretamente de la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán, respecto a la situación de violencia que existe en Veracruz, particularmente con los feminicidios y asesinatos de periodistas recordando que dicho partido postuló a un acusado de participar en el homicidio de un comunicador.En su intervención, la legisladora aseguró que resulta “inmoral presumir de grandes obras y no hablar de lo que pasa en materia de seguridad en el Estado”.La diputada añadió que, de acuerdo con cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el período de diciembre de 2018 a septiembre de 2022 en Veracruz se cometieron 4 mil 593 homicidios dolosos, casi 50 por mes.Además, 58 mil 517 robos de vehículos automotores, 6 mil 363 por mes, 9 mil 891 robos a transeúntes en la vía pública, 11 mil 216 robos a casa habitación, casi 122 por mes en promedioResaltó que la violencia contra las mujeres no cesa, pues de acuerdo con los registros del mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México siguen asesinando a 10 mujeres cada día, y en Veracruz desaparecen 2 mujeres diariamente.En opinión de Callejas Roldán, el Gobierno persigue de manera cotidiana a los periodistas, que “los señala”.“Cabe señalar que, de acuerdo con cifras de la UNESCO, en el país se tiene el registro de 18 asesinatos de periodistas en lo que va del 2022, de los cuales 7 periodistas fueron asesinados en Veracruz. El Estado suma ya un total de 31 periodistas asesinados y 7 más permanecen en calidad de desaparecidos desde el 2016; hoy por hoy Veracruz está considerado como uno de los Estados más peligrosos del país y del mundo para ejercer el periodismo”, planteó.Callejas Roldán aseveró que es inmoral hablar de grandes obras, de presumir de grandes acciones, y no hablar de lo que está pasando con la seguridad por el nulo respeto a los derechos humanos.En su respuesta, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que ante cualquier dato siempre “hay dos formas” de ver cada circunstancia, afirmando que la Diputada tenía como objetivo “hacer ver que todo está mal”.“Prefieren el doble discurso, solamente decir una parte de cómo nos dejaron esta circunstancia a nosotros; como por ejemplo cuando habla usted de los periodistas, como si nosotros los matamos y nos quiere hacer responsables por 18 que fueron en sexenios pasados”, dijo.Además, el Gobernador aludió a Patricio Alejandro “N”, regidor del partido Movimiento Ciudadano (MC) del municipio de Ixtaczoquitlán, quien se encuentra preso y vinculado a proceso por su presunta autoría intelectual en el homicidio del periodista Jacinto Romero.“Pero cuál es el mensaje de su partido respecto a los periodistas; el guardar silencio porque uno de los agresores viene de su partido, uno de los agresores de su partido está en la cárcel y ustedes lo postularon para regidor en un Gobierno de Movimiento Ciudadano lo intentaron postular y quedó como regidor y ese es uno de los que están en la cárcel, ese es el doble discurso que ustedes mantienen y es el mismo doble discurso que intentan mantener en el tema de las mujeres”, señaló García Jiménez.Añadió que la oposición no quiere reconocer que el actual Gobierno ha dado preponderancia al papel de las mujeres, quienes ocupan cargos importantes como la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.“Qué ha hecho su partido, cuántas presidencias municipales de su partido tienen a mujeres, ninguna, ninguna, todos son presidentes municipales hombres; ¿ese es el apoyo que ustedes dicen que les dan a las mujeres?”, cuestionó.