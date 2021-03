Por Cuaresma, OSX interpretará “Las siete últimas palabras de Cristo”, de Haydn

La obra “Las Siete Últimas Palabras de Cristo en la Cruz”, de Franz Joseph Haydn, considerada un clásico para esta temporada, es la que forma parte del programa que la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) ofrecerá para su concierto de este viernes, bajo la batuta del maestro Antonio Méndez.



Al entrevistar por videollamada al director huésped, nos indicó que "estamos en Cuaresma y el tema de las 7 palabras es una obra adecuada para esta temporada, que fue encargada al compositor por la ciudad de Cádiz para ser estrenada en su catedral".



Como gran conocedor, nos explica que fue por encargo de esa gran iglesia barroca, aproximadamente en el año 1787, cuando se hizo la petición para acompañar al servicio de la Semana Mayor celebrada en Cádiz. A partir de ahí, el mismo Haydn hace una versión para cuarteto, de esta pieza hace una versión para coro. Eso indica que el autor estimaba mucho esta obra o la consideraba como una de las mejores, pues es él mismo quien hace las adaptaciones.



“Las diferencias con las orquestas clásicas son pocas, Haydn agrega una versión coral, con diferencia mínimas. Somos un grupo chico, todos los ejecutantes pertenecemos a la OSX, de la sección que corresponde a las cuerdas. Dadas las circunstancias que debemos tener de adaptación a la pandemia, la versión de cuarteto la haremos con concierto de cuerdas, porque, debido a ello debemos adaptarnos a estas maneras de vivir, de la nueva normalidad y tratando de conservar todo el protocolo de sanidad, para que podamos hacer nuestro trabajo”.



De acuerdo con Haydn, fue un reto el tratar de mantener la atención de los oyentes a través de los siete adagios -pieza musical cuya velocidad al ejecutarse es lenta- de diez minutos cada uno, representando así las últimas siete frases que se le atribuyen a Jesús durante su crucifixión: 1. "Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen", 2.- "Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso", 3.- "Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre", 4.- "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?", 5.- "¡Tengo sed!", 6.- "Todo está consumado" y 7.- "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu." Tras estos adagios, se produce un "terremoto" musical, representando la conmoción de la tierra este acto.



El maestro Antonio Méndez es fundador del ensamble Novus Mundus, artista modesto que nos comparte que “por iniciativa propia fundamos, con la colaboración de colegas y amigos, Novus Mundus Ensamble para hacer una propuesta de interpretación sólida de música antigua, del siglo 18, que nos ha gustado interpretar”.



Al igual que muchos artistas, la pandemia les ha afectado como grupo artístico. Y nos dice “estos tiempos han sido complicados para hacer un trabajo constante. Cierto es que todos los integrantes de Novus Mundus somos universitarios, sin embargo, el no ser institucional, el ser un grupo de carácter privado, nos reduce contar con espacios de ensayo, de hacer conciertos. No hay manera de hacerlo de manera constante. Cierto que no ha sido fácil, ha sido complicado, hasta el momento no ha habido nada”.



A pesar de todo ellos, Novus Mundus prepara una grabación que en breve subirán a YouTube, desde la plataforma que Difusión Cultural de la UV les proporciona.



“Todos los integrantes de Novus Mundus Ensamble estamos cuidándonos de manera responsable, haciendo ejercicio”.



El maestro Antonio Méndez es integrante de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, con estudios en la Ciudad de México, en Odessa, en la ex Unión Soviética y en Barcelona, España. Fue miembro del Quinteto Mexiconcert, de la Sociedad Camerística de México, de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, de la Orquesta Sinfónica del Palacio de Minería, entre otras.



Como todo músico profesional ha colaborado en varios proyectos, por ejemplo el realizado con el Departamento de Música Antigua del Conservatorio Nacional de Música y Danza de París. A finales del año 2012, funda “Novus Mundus Ensamble”, con quien se ha presentado en escenarios nacionales e internacionales, así como en diversos festivales de música.



Como Director, ha sido invitado en diversas ocasiones por la Camerata Mazatlán y desde 2015 hasta la fecha con la Orquesta Universitaria de Música Popular de la Universidad Veracruzana en proyectos de Interpretación Históricamente Informada.



Este concierto será transmitido este viernes a las 20:30 horas, se transmite el domingo próximo a las 12:00 horas, a través de la frecuencia de RadioUV (90.5 FM) y el miércoles 10 de marzo, en el mismo horario que el viernes, en las plataformas digitales de la OSXUV y TeleUV.