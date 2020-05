Por definir si reabren circulación vehicular en centro del puerto de Veracruz

En caso de que este lunes sea reabierta la circulación vehicular en el primer cuadro de la ciudad, los comercios no esenciales deberán permanecer cerrados.



El ayuntamiento de Veracruz informó que aún no determinan si mañana será reabierta la circulación pues están a expensas de lo que diga la autoridad estatal o federal.



Sin embargo, se aclaró que aunque se abran las vialidades, los negocios no esenciales deben permanecer cerrados, de lo contrario serán clausurados por la dirección municipal de comercio.



El ayuntamiento de Veracruz ordenó que solo deberán permanecer abiertos aquellos comercios de giro farmacéutica o que vendan insumos para limpieza, así como aquellos que venda abarrotes, verduras, frutas, carnes y alimentos preparados, así como sucursales bancarias y otros negocios esenciales.



Dichos comercios deberán operar con las medidas de seguridad y protección civil necesarias para evitar contagios de COVID 19.



De momento, este domingo permanecen cerradas las calles al paso vehicular en el primer cuadro de la ciudad.



Respecto al cobro de parquímetros, este seguirá siendo gratuito hasta el próximo 24 de mayo.