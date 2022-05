Por dejar medicamentos en bodegas, Ramos Alor cometió “negligencia criminal”

Al lamentar el embodegamiento de medicamentos oncológicos en Veracruz , el diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores, exigió que se le inicie una investigación al exsecretario de Salud, Roberto Ramos Alor.En entrevista, el legislador perredista criticó que el ahora exfuncionario haya dejado su cargo la semana pasada, sin que hasta ahora se le haya fincado alguna responsabilidad ante esta situación generada incluso con fármacos para el tratamiento de las personas con cáncer en la Entidad."Hoy no hay más respuesta del Gobierno que correr al exsecretario de Salud, cuando deberían de estar iniciándole una investigación, debería estar tras las rejas por ser un criminal", dijo.Velázquez Flores además consideró que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez deberá dar una explicación sobre cómo se va a resolver este tema, cuánta gente se quedó sin medicamentos ante esta "negligencia" por parte del exintegrante del gabinete estatal."Por la falta de capacidad de Ramos Alor de poder distribuirlos, por esta negligencia tan atroz y criminal que hubo en la Secretaría de Salud de Veracruz y el Gobernador hoy debería estar dando la cara y diciendo cómo va a remediarlo, cómo va a castigar a esos delincuentes y de qué manera se van a reponer los medicamentos de manera rápida", puntualizó.El Legislador señaló que la 4T criticó al exgobernador Javier Duarte de Ochoa por supuestamente haber suministrado agua a los enfermos con cáncer y ahora se da esta situación en la administración del morenista."Con lo que pasa en Veracruz, este Gobierno correrá la misma suerte que el Gobierno de Javier Duarte, definitivamente", auguró al asegurar que se habla de combate a la corrupción y de ser diferentes pero que se están repitiendo las mismas cosas que en el pasado."No le funciona la seguridad pública, no le funciona la salud, no le funciona la educación, protección civil está mal. Creo que en verdad se está destapando la cloaca de todo lo malo que llegó con Cuitláhuac García al Gobierno de Veracruz, entonces es muy lamentable lo que está pasando", enfatizó Jesús Velázquez.