Por desabasto de medicinas oncológicas, paciente de Tlalixcoyan pide ayuda en redes

Sílvia Gamboa, una mujer de 45 años de edad que sufre de cáncer, pide apoyo a la población para adquirir medicamentos necesarios para sus tratamientos.



A través de redes sociales, la mujer, quien es originaria del municipio de Tlalixcoyan y tiene dos hijos que trabajan en el campo y que solía tener un negocio de antojitos, relató que en mayo del 2019 le diagnosticaron cáncer de mama y desde entonces ha luchado contra la enfermedad.



Actualmente, está siendo atendida en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN), en Xalapa, donde ha tenido el apoyo del gobierno donde le dan seguimiento a su cáncer etapa 3.



Sin embargo, ante la falta de medicamentos al interior de este recinto, la mujer explicó que requiere 15 ámpulas de Trastuzumab, de 440mg, cuyo precio al público de es 47 mil 33 pesos por unidad.



"Necesito 15 ámpulas de esas, una cada tres semanas y es desesperante saber que no la hay. Ver cómo mis hijos y familia se quitan el poco dinero que ganan y ni así logramos juntar la cantidad, mucho menos la tendremos cada tres semanas como lo indica el tratamiento (...) Tengo motivos para seguir viviendo, dos hijos, una madre, mi nietecita de apenas un año que es la razón por la que lucho, porque mi mayor deseo es verla cumplir sus 15 años", relató la mujer a través de su publicación.



Por ello, ante la desesperación de no contar con los recursos, la mujer ha optado por pedir apoyo a la ciudadanía.



"Si me pueden apoyar económicamente les agradezco de corazón y si me apoyan también con una oración les agradeceré el doble. Estar en la lucha no es fácil, pero enfrentarla sin tener los recursos es todavía más difícil", mencionó.



Los interesados en apoyar a esta mujer pueden comunicarse a los siguientes teléfonos, 285 976 2057, 229 127 7456 y Whatsapp 285 115 7222.