Por descuido en medidas, era previsible que Orizaba regresara a color naranja: Sacerdote

El vocero diocesano, el sacerdote Helkyn Enríquez Báez, dijo que es lamentable que después de un año todavía no aprendamos a ser responsables y caigamos en el egoísmo de buscar nuestro propio beneficio, esto al ser cuestionado en referencia a que Orizaba volvió al color naranja en el Semáforo Epidemiológico.



"Ojalá que este regreso al semáforo naranja no traiga pérdidas humanas o complicaciones a las familias y no genere lo que por lo regular esta enfermedad ocasiona, que es la pérdida económica, ausencia a los trabajos y pérdida de vidas".



No obstante, consideró que el semáforo no siempre refleja lo que podemos constatar a nivel objetivo y era previsible que se regresara al color naranja después de ver el flujo de vacacionistas, las actividades de esparcimiento, el descuido en el confinamiento en esta temporada vacacional.



Por ello, apuntó que es necesario que todos reaccionen y se cuiden respetando las medidas, pues ni siquiera la población vulnerable ha sido vacunada en su totalidad.