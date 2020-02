Por desdeñar paro, funcionarias de Gobierno pretenden decir qué es feminismo, critican

La enlace del Colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, catalogó de preocupantes las descalificaciones de servidoras y servidores públicos contra el paro de mujeres del próximo 9 de marzo para denunciar la violencia feminicida en el país.



Observó por una parte, el intento de personajes de la política de incindir en el movimiento nacido de la ciudadanía feminista, sumado al intento del Gobierno Federal por disminuir la respuesta a la convocatoria #UnDíaSinNosotras.



"Donde hay mujeres que son servidoras públicas y que se han asumido como defensoras de los derechos de las mujeres y ahora su respuesta sea ambigua e incluso contraproducente al movimiento", dijo.



Esto, señaló, generó una confrontación entre las activistas sobre qué “sí es feminista” y qué “no es feminista".



"Y ahora resulta que funcionarias de diferentes niveles de Gobierno promueven el término de ‘fakeminista’, me parece vergonzoso que quieran dividir al movimiento feminista atribuyéndose la autoridad de decir quién sí y quién no es feminista", dijo.



Reconoció que el paro del 9 de marzo surgió del Colectivo "Las Brujas del Mar", de la ciudad de Veracruz, para sensibilizar a la sociedad.



"Nosotras conocemos del movimiento por la convocatoria en redes sociales. (...) Es un movimiento muy interesante porque lo hace un grupo de feministas del puerto de Veracruz para hacer énfasis de la importancia de la participación de las mujeres en todos los ámbitos", dijo e indicó que las integrantes del Colectivo debaten todavía si se suman al paro o no.



Recordó que más allá de todo, el paro del nueve de marzo demanda para las mujeres reparación, seguridad y justicia y con ello, se busca difundir la garantía de los derechos básicos y por lo anterior, las instituciones no pueden entrometerse en este tipo de iniciativas ciudadanas y no opinar "qué si y qué no" es feminista.