Por “detalles”, fincarían responsabilidades a constructora encargada de mercado

Debido a filtraciones de agua que persisten en el techo, el Mercado de la colonia Cuauhtémoc podría no ser inaugurado en este 2021, confirmó el secretario de Desarrollo Económico en Coatzacoalcos, Fernando Cerda Cortaza.La edificación que tuvo una inversión de 34 millones 831 mil 628 pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), junto al centro de abasto se encuentra el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) del mismo sector, lleva semanas prácticamente listo pero no puede ser utilizada por esos detalles.Y es que la SEDATU no puede hacer la entrega oficial al Ayuntamiento, pues a través de la cláusula de vicios ocultos la dependencia federal buscaría fincar responsabilidades a la empresa encargada de la edificación, en este caso Lax Constructora por los detalles que presenta."Desafortunadamente dependemos de terceros, en este caso de SEDATU. Se filtra el agua, hay goteras, riesgo de losetas que tiene el techo, que se desprendan. Son situaciones que debemos mitigar porque imagínese que le caiga a alguien. Son obras que contrató y supervisó SEDATU y hay una cláusula de vicios ocultos y tiene vigencia de un año y hemos insistido que llamen a los constructores y nos dicen que ya viene y ya viene y no termina de llegar", destacó.Al interior del lugar hay 36 puestos semifijos y 34 fijos de todos los giros, frutas y verduras, carnicerías, mercería y restaurantes, entre otros."Hay de todos los giros, estamos repartiendo de todo, ya están designados, aún no está comunicado a los usuarios pero ya tenemos la distribución, habrá lugar hasta para artesanos", dijo.