Por deuda, CFE dejó sin luz a primaria de Coatzacoalcos; madres cierran avenida

Padres de niños que estudian en la escuela primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” de la colonia Emiliano Zapata, en Coatzacoalcos, bloquearon la avenida Universidad Veracruzana en la zona de Las Palmitas, la mañana de este viernes, porque no hay energía eléctrica en el plantel desde el miércoles, por un adeudo superior a los 400 mil pesos.



El bloqueo es con la intención de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) voltee los ojos hacía la situación. Las madres, con pancartas en mano, solicitaron a las autoridades la atención pertinente a la brevedad.



Asimismo, informaron que la falta de luz obedece a que el Gobierno Municipal les regaló el transformador que los dota de servicio, sin embargo, no les dio una documentación que les solicitó CFE y por eso la empresa les cortó la luz.



Por la situación, automovilistas se dijeron inconformes y pidieron a los manifestantes retirarse del sitio para no entorpecer el tránsito vial.



Incluso hubo conatos de pelea pues en el calor de los gritos para que se despejara el área, hay quienes quisieron golpear a los manifestantes.